渣打銀行今日舉行位於遼寧街新總行大樓暨營業部落成典禮，立下渣打銀行在台灣的另一個重要里程碑，更呼應渣打集團宣示2030前達成零淨碳排目標以及永續發展的願景，朝永續的國際性銀行目標持續邁進。限於疫情無法親自出席，渣打銀行亞洲區執行長洪丕正透過影片，強調台灣在渣打集團中扮演的重要地位，以及看好市場將不斷擴大投資的長期規劃。

渣打銀行總經理韓德聖指出，面對充滿挑戰的2021年，憑藉出色團隊的齊心合力，渣打銀行克服疫情的挑戰，在保持業務正常運作，持續提供客戶服務之外，更完成了總行以其營業部搬遷的重大任務，是自1985年渣打銀行在台開設第一家分行、2006年成功透過公開市場收購新竹國際商業銀行之後，另一個重大里程碑。以「永續、共融」為規畫主軸的全新總行大樓，不僅呼應渣打集團宣示2030前銀行營運達成零淨碳排目標，更打造一個多元與彈性的工作環境，展現渣打銀行對銀行未來風貌的全新想像。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素貞在分享未來渣打銀行分行規劃時也點出，全新營業部不僅是全台第一家全面導入渣打「Next Gen 未來世代」嶄新概念分行，結合人性與數位化服務，也是實踐渣打集團永續發展藍圖的指標分行。未來，相同概念還將優先布局在主要都會地區的服務據點。

2021年也是渣打銀行在台灣的豐收年。 接續與半導體封測行業的領導者日月光以及全球半導體代工龍頭台積電分別簽署5.05億美元與20億美元的永續績效連結貸款額度，不僅頻頻寫下永續績效連結貸款發展歷程的新頁，也有效協助科技產業鏈朝更永續的方向前進，也讓金融業扮演永續發展推手的角色更加具體，更具指標意義。