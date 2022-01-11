因受到美國公債殖利率上升影響，科技股遭到市場拋售，進而拖累日股走勢。11日日經指數收28222.48點，跌256.08點或0.9%。東證收1986.82點，跌8.86點或0.44%。

IwaiCosmo證券認為，日股受這兩天表現不佳的美股所影響，市場關心聯準會的貨幣政策，故操作謹慎保守。同時，在美國CPI(消費者物價指數)出爐前，很難大筆介入股市。

美國時間12日，當地最新的通膨數據會公布，目前市場預估值為年增7%。因此，物價居高不下，投資人更相信聯準會將會提早升息。

科技股走弱，拖累日經指數走低，半導體機台製造業者東京威力科創跌3.34%，手中握有大量新創公司股票的軟銀跌2.35%，感測器製造商基恩斯更是大跌7.89%。

立邦塗料重挫12.28%，因傳出股東將要出脫持股。

上市1年多，精緻日常生活使用產品日企Balmuda收跌5.8%，因傳出將暫停銷售智慧手機。另外，Balmuda的股價從最高點迄今，已大減3分之2。