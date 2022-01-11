謝忻、李懿、瞿光復上節目分享旅遊驚魂記。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》12日播出主題「小心！去這些地方要人命？！你以為的旅遊勝地危險得要命」，邀來旅遊經驗豐富的謝忻、李懿、瞿光復等上節目，分享過去在旅遊中所發生的驚魂事蹟。曾去過埃及、英國、義大利等多個國家旅遊的謝忻，竟遇過不少危險事。

謝忻說，她曾獨自一人到俄羅斯旅遊，點了滿桌菜後卻發現沒帶錢包，當下用手機翻譯和店員解釋，對方表情頓時垮下，幾十個黑衣人出現把她團團包圍，嚇得她直發抖，不斷和對方解釋自己並非要吃霸王餐，並詢問店家能否派人和她回飯店拿錢。至今回想起仍是心驚驚：「當下那個人是帶著武器跟我回去的！他們連計程車司機都會隨身帶棒球棍，但不是拿來打棒球的，是打人的！」

謝忻也遇過「義大利人」的不友善行徑，當時她站在車站看時刻表，迎面走來3個面露凶光的青少女，在擦身之際對方把她「撞」下月台，還不斷轉頭嘲笑，幸虧及時反應爬起，幸運躲過死劫！一旁的義大利代表吳子龍則開玩笑安慰：「你要慶幸是發生在義大利而不是日本，因為義大利火車沒有準時過！」話一出全場笑翻。

面對不友善的舉動，謝忻表示，應適時表態、勇敢說不，她以自己到埃及旅遊的故事為例，之前跟隨當地人去看金字塔，到了目的地，他卻亮刀威脅：「給我100塊，不然不讓妳安全離開！」個性嗆辣的謝忻也不是省油的燈，馬上站起來和對方「殺價」，最後以25塊達成協議，危險的舉動讓阿Ken傻眼：「妳怎麼哪裡危險往哪去？而且遇到搶劫還殺價！」