為迎接「智慧能源換電新時代」，Gogoro Network 也宣布到 2021 年底為止，已經在全台灣布建 10477 個電池交換機櫃，可提供服務的電池交換槽總數達到 93428 個，這些電池交換機櫃遍布在全台灣的 2215 個站點，隨時可以為車主提供大量、高效、智慧的交換服務。Gogoro Network 從 2019 年底開始積極佈建單一站點就有 120 個以上電池交換槽的 Super GoStation，截至 2021 年底全台已有 123 座 Super GoStation 站點，提供所有車主更好的電池交換體驗。

分析 GoStation 的在六都的分佈情況，台北市、新北市、台中市和高雄市的 GoStation 站點數量都已經超過當地的加油站數量；以台北市為例， GoStation 電池交換站的數量已經是加油站的 2.32 倍。此外，在六都當中，車主騎乘到 GoStation 的平均距離已低於 350 公尺，兩公里範圍內的區域覆蓋率在北北桃更已達到 93％ 以上。

Gogoro 產品長彭明義指出，觀察 2021 年台灣機車市場銷售狀況，全體機車市場年度總銷量為 809196 輛，較 2020 年萎縮 21.9％，尤其燃油機車市場銷量下滑劇烈，較 2020 年大幅衰退 23.6％，創下 2016 年以來的銷售新低，僅有 715197 輛；反觀電動機車的銷售數量即使在疫情下依然穩健，使得 2021 年電動機車的市場佔有率較 2020 年大幅提高 21.3％，再次突破雙位數達到 11.6％，顯示各大機車品牌共同努力推行運具電動化，已經充份讓消費者體認到，「電車時代」已經到來。

Gogoro Network 的服務自 2015 年開始營運，截至 2021 年底，Gogoro Network 的 453300 位用戶共同貢獻，已累計騎行 45 億公里，等於減少 1.92 億公升的汽油消耗量，也相當於減少產生約 3.75 億公斤的二氧化碳，等同於 963 座台北市大安森林公園每年的二氧化碳吸附能力，幫助台灣邁入「淨零排放時代」的貢獻不言可喻。

Gogoro Network 總經理潘璟倫同時宣布，2022 年 Gogoro Network 的五大計畫方向，包括 2022 年底前 GoStation 電池交換站點數將超越全台加油站總站數、繼續推動 Super GoStation 的佈建、持續與各級政府合作建置郊區偏鄉的電池交換站、持續優化網路提高客戶滿意度和發展多元智慧電池延役方案以響應循環經濟。