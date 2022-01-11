美國馬里蘭大學醫學院(University of Maryland School of Medicine)完成一項重大的醫學成就，一名心臟患者移植豬的心臟，以挽救他的生命。馬里蘭醫學院表示，患者已完成手術3天，術後情況都很好。

醫療訊息(Medical Xpress)報導，接受這場試驗型手術的患者是57歲的大衛‧班奈特(David Bennett)，他是自願執行的。根據馬里蘭大學提供的聲明，班內特在手術前一天說：「是選擇移植，或是死，我選擇移植求生。這就像盲目中的一槍，但這也是最後的選擇。」

他的兒子表示，沒人知道實驗有沒有辦法成功，但是他確實無法排入器官捐贈序列，別無選擇。

馬里蘭醫學院表示，雖然現項手術是否真的有效，還需要時間來觀察，但至少我們現在知道，移植轉基因動物的心臟，可以在人體內正常工作一段時間而不會立即排斥，這已經是巨大的成就。

需要移植器官以維續生命的患者，每天都在等待合適的器官，以美國為例，2021年美國執行了超過3,800 例心臟移植手術，已創歷史新高。但是器官來源於意外身亡者的捐贈，可匹配的機會非常困難。

這也促使科學家幾十年來一直在研究是否可以利用其他動物器官來代替。馬里蘭醫學院科學主任穆罕默德•穆希丁(Muhammad Mohiuddin)表示：「如果這行得通，可望為受苦的患者一個生的希望。」

但是不同動物的器官移植非常困難，主因是患者的身體迅速排斥了動物器官。科學家幾十年來一直研究器官排斥，也逐漸瞭解其中的原理。1984年10月14日，一名先天左心發育不良的女嬰「菲」(Baby Fae)，在父母的同意下進行移植狒狒心臟的手術，存活了21天。

幾十年來，科學家發現逐漸知道排斥的原因在於不同物種的器官有不同的抗原，它是一種組織間的識別碼，平時對保護身體組織有效果，但是也會成為器官移植的障礙。於是馬里蘭州的外科醫生使用了經過基因編輯(CRISPR)技術，移除了豬的器官表面抗原。理論上可不會有器官排斥的問題，當然後續還需觀察。

馬里蘭醫學院主治醫生大衛‧克拉辛(David Klassen)說：「這一定是醫學里程碑，證明基改豬的心臟成功驅動人體血液系統。不過，這還只是第1步，要探索的知識還很多。」

美國食品藥物管理局核准「在危急生命且別無選擇的情況，可以緊急使用實驗型手術」。

最近幾年，跨物種器官移植的技術進展非的快，比在2018年，實驗狒狒接受轉基因的豬心臟移植，成功存活3個月。到了去年 9 月，紐約大學研究人員進行了一項實驗，他們將豬的腎臟連接到腦死患者的身體上，觀察到豬腎開始發揮作用。