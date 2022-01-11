高雄房市去年夯熱，但，建商申報開工金額1091億元，反而比2020年的1210億元，年減9.90％，推案戶數也同步從2020年的11046戶，降至9459戶，雖然2房和3房產品仍是主流，占比達87.46％，但，1房的超小宅則從2020年的1191戶，大幅縮減至330戶，不到推案總戶數的3.5％。

高雄市不動產開發公會11日表示，根據原高雄市行政區的申報開工數據顯示，2021年12月總額約77.02億元，累計全年的申報開工總額約1091.02億元，比2020年的1210.95億元，年減約9.90％。

公會指出，2021年原高雄市行政區的申報開工戶數9459戶，比2020年的11046戶，年減約14.37％，其中，仍以2房和3房產品占多數，共有8273戶，占比約87.46％。

2020年衝刺1房迷你宅的熱潮，2021年不復再見，只剩下330戶，比2020年的1191戶，減約72.29％。

不過，由於高雄近來的推案熱區，包括鳳山、仁武和橋頭等地，並未計算在高雄市不動產開發公會的數據，而是由另一個公會、大高雄不動產開發公會統計，因此，如果再加上大高雄地區的開工申報總額243.70億元，全高雄市2021年的申報開工總額則是1334.72億元。

大高雄不動產開發公會2020年接受申報開工的金額約273.14億元，加上高雄市不動產開發公會的1210.95億元，全高雄市2020年的申報總額則為1484.09億元。