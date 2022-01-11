凡透過OPEN POINT APP捐款支持荒野保護協會，單筆滿1000元，即贈送1組自然環境相關書籍至資源缺乏的鄉鎮學校。（7-11提供）

看好2022年永續趨勢浪潮續行，統一超商持續精進環境保護、社會責任，與公司治理等ESG各面向，7-11延續去年提出「我的永續、你的日常」思維，今年宣布以「地球永續 你我日常」為永續主軸，2022年首波公益募款計畫，攜手荒野保護協會，倡議環境教育、舉辦實體活動，落實永續承諾，並藉由數位公益、綠色消費，積極架構被消費者倚賴的服務平台。

7-11把愛找回來公益募款平台，持續聚焦「綠色生活」、「高齡友善」兩大重點，鼓勵全民透過7-11捐款，2022年首波募款與荒野保護協會合作「集眾力 減碳．護棲地」募款活動，提供多種管道讓全民能就近參與，關心環境守護議題。

7-11表示，此次和荒野保護協會的合作，更積極串聯超商的數位公益資源，結合超商熱門的親子體驗活動，以繪本著色、說故事等方式，帶領孩童認識棲地物種和生態；而為增進捐款價值、擴大影響力，此次募款活動特別規劃「偏偏讀書趣捐書計畫」，與統一超商好鄰居文教基金會閱讀勵學計畫支持之鄉鎮學校合作，凡透過OPEN POINT APP捐款支持荒野保護協會，捐款單筆滿1000元，即贈送1組自然環境相關書籍至資源缺乏的鄉鎮學校，提供多元環境教育資源。

除此之外，OPEN小將也與「荒野遊俠」首度Q萌合體，推出16款環境守護時專用梗圖「LINE荒野遊俠守護行動貼圖」，共同關注環境教育，下載連結：https://store.line.me/stickershop/product/17781089