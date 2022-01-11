桃園市確診個案17505高雄足跡曝光。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

桃園市確診個案17505（8歲童、CT=25.6）去年12月31日和父母親及家人來高雄玩三天，足跡遍及義享天地、萬豪酒店、漢神巨蛋百貨等地，高市衛生局匡列採檢曾與他們接觸的計程車司機、飯店餐廳百貨顧客等人共51人，採檢結果51人全為陰性，但又新增匡列8名接觸者，仍在檢驗中。

高雄市長陳其邁11日上午視察機場防疫表示，案17505是在1月6日發病，往前推可傳染期並不是在高雄，在高雄社區傳染風險低，請市民放心，但還是要擴大篩檢，一共匡列51位密切接觸者，衛生局傍晚公布51人全採陰，另再新增匡列8人，待驗中。陳其邁強調，Omicron傳染力高，還是建議大家打第三劑，保持社交距離戴口罩。

案17505一家人去年12月31日下午搭乘高鐵抵達高雄左營站，下午3點半入住萬豪酒店，傍晚直接到義享天地「旭集和食集錦」用餐，晚間8點還到酒店12樓戶外泳池戲水。1月1日一早全家人在酒店享用自助式早餐，下午2點到碳佐麻里美館旗艦店用餐，傍晚到漢神巨蛋店逛街。1月2日一早全家人在酒店享用早餐後，中餐也在酒店內的「京萃茶」餐廳用餐，下午2點多到義享天地3至7樓逛街，傍晚4點多搭乘高鐵離開高雄。

衛生局表示，案17505一家相關足跡已完成徹底清消。中央流行疫情指揮中心分析，案17505可能感染地為桃園某課後安親班，來源為同一安親班確診個案17504，追溯其傳播鏈可能指標個案為17504的父親（案17473）。

中央流行疫情指揮中心說明，案17473去年12月30日出現相關症狀，感染兒子後再感染案17505，應已經過2個潛伏期的次波感染，經疫調17505在1月6日出現相關症狀就醫。高雄市COVID-19專家小組研判，案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。以Omicron可傳染期為發病前2至3天推算，案17505於高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低。