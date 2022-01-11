演藝圈情侶檔金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）不僅愛得大方，兩人還一起發展雞翅副業，彼此互相扶持、戀情穩定，不過金剛日前發文告白小嫻時，卻驚吐完美主義的兩人，常為了讓事情更好而「常常大吵」，不過，金剛和小嫻事後則達成共識，約定好不再吵架，兩人還宣布：「如果有發現我們兩個在吵架的人，可以免費獲得一包雞翅哦」。

金剛和小嫻的雞翅副業在墾丁發跡，兩人還看準網路商機，投入宅配市場，而小倆口的雞翅小攤也將在明天快閃台中，兩人分別在網上發文：「那天來要做好防疫喔，口罩要戴好戴滿，要乖乖實名制，我們會準備好酒精給大家消毒雙手喔 期待第一次到外地擺攤，到時候見！」

同時，金剛和小嫻也達成共識：「已經約好這次去台中不能吵架喔！如果有發現我們兩個在吵架的人，可以免費獲得一包雞翅哦」，兩人宣傳雞翅仍不忘曬恩愛，更是閃瞎一票網友。

小嫻在2020年到墾丁打工換宿、體驗全新的人生，她也因潛水而和金剛擦出愛火，小倆口在2020年8月公開戀情後，金剛、小嫻便定居在屏東享受慢生活，小倆口也一起發展雞翅副業，從擺攤發跡的小嫻、金剛，更看準網路商機、投入宅配市場，官網也是賣得嚇嚇叫。

金剛和小嫻不只戀情穩定，彼此也是雞翅事業的最佳夥伴，兩人日前被問到是否有想要再更進一步，對此，小嫻和金剛都認為，先把現在生活過好，認為儀式性的東西不是重點，彼此有默契地說：「能在一起就很開心了」。