勞動部潮州就業中心將於13日上午9點半至中午12點半，在屏東東港鎮東隆宮活動中心舉辦「東港•琉球地區現場徵才活動」，屆時有20家廠商、釋出300個以上工作機會，其中最高薪職缺是有機會達月薪5.5萬元的半導體公司設備工程師。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，今年第一場聯合徵才，有許多廠商為了年後開工有足夠人力，特地前來參與，並釋出多元工作機會，包括高都汽車釋出銷售顧問職缺、中鋼保全釋出高雄地區安全管制人員等職缺、馬光中醫診所釋出護理人員等職缺、鉅明公司釋出輪班及現場作業員職缺、福懋興業釋出儲備幹部職缺、溢泰實業釋出作業員職缺、如記食品釋出貨車司機等職缺、嘉一香食品釋出電機技術人員等職缺。

另外，馬光中醫診所還釋出薪資4萬元藥師職缺，正翊國際釋出薪資可達4萬元門市銷售顧問職缺，中鋼保全釋出薪資可達4萬元安全管制人員職缺，日月光半導體製造股份有限公司則釋出薪資可達4.2萬元固定班生產助理員、以及有機會達5.5萬元設備工程師等職缺。