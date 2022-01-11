勵馨基金會桃園分事務所11日為桃園首輛向日葵行動專車舉辦募資記者會。（基金會提供）

勵馨基金會桃園分事務所11日為桃園首輛向日葵行動專車舉辦募資記者會，邀請臺鹽實業公司前董事長鄭寶清、國際崇她桃園社社長楊桂英、社會服務委員長彭玉華、桃園律師公會理事長丁俊和與勵馨基金會一起「用馨撫平家庭創傷，用愛擁抱受創兒少」，為伴侶關係修復與受創兒少服務募資桃園首輛向日葵行動專車，讓需要勵馨服務的家庭、兒少皆得以獲得資源、陪伴與支持。

勵馨基金會桃園分事務所深耕在地即將邁向17年，捍衛受暴婦幼權利、支持其身心穩定，自2013年起積極協助目睹暴力兒童心理療育及伴侶關係修復服務，看見經驗家庭創傷的兒少在心理、情緒、行為層面需要陪伴療育的迫切需求，2017年桃園勵馨邀請國際崇她桃園社發起「牽緊小手 迎向光」勸募音樂會，播下第一顆向日葵種子，乃至 2019年自辦籌建「向日葵小屋關係復原基地」，成立2年的時間逐漸萌芽茁壯，提供服務超過1000件（人次超過 9300 人次），陪伴受創的兒少走一段療育歷程，來自各界的支持著實點滴在心。

依據保護資訊系統數據顯示，2021年桃園市親密關係暴力案件共 5306 件，其中有 6013 位同住孩童，這些孩童需要社工和資源提供服務。因為家庭高衝突、暴力傷害的不僅是夫妻、伴侶之間的親密關係，對於目睹暴力兒少（簡稱目睹兒）更是造成恐懼、憂慮、孤單等心理創傷，這些兒童期負面經驗，有礙身心健康發展，甚至影響終身。勵馨基金會副執行長王怡雯與大家分享勵馨啟動「向日葵行動專車」的信念與決心，積極協助目睹兒修復隱形傷痕、重展笑容、讓成年人看見暴力對孩子的影響、使家成為安全的避風港，邀請社會大眾認識家庭關係衝突可能導致的創傷，共構安全、健康的社會氛圍。

桃園地區幅員廣闊，靠山鄰海，若以定點場所提供服務，將難以觸及偏遠地區和山區部落的家庭、孩子們，勵馨桃園分事務所主任賴文珍有感於偏鄉和弱勢家庭接受服務上的限制如交通不便、經濟困難、服務資源難以企及，然而不論距離遠近，遭受目睹暴力、家庭創傷的兒少，都應該獲得專業的支持與援手，我們期盼以向日葵行動專車配備遊戲、沙遊、繪本媒材、物資提供受創兒少輔導、社區宣導、駐點諮詢的全方位服務，以靈活彈性的實際行動連結在地需求。

出席記者會的貴賓們熱烈響應募資行動，鄭寶清表示，任職台鹽董事長期間就與勵馨密切合作，提供受暴婦女就業輔導是他在任內印象很深刻的成就，因此響應行動專車募資，首發捐助3萬元拋磚引玉，號召社會各界善心人士一同參與。楊桂英指出，國際崇她桃園社與勵馨合作可追溯到2015年，多年來為婦幼提供了許多服務，透過這次的行動專車募款，也希望行動專車開到偏鄉，服務交通較為不便的目睹兒少。桃園律師公會丁俊和理事長表示，在服務過程中，深深感受到有一台專屬目睹兒少的行動專車是有必要的，若有需要，律師公會能夠提供專業的法律諮詢協助資金募集。

賴文珍強調，我們把服務裝進專車裡，直接送到家庭中，同時也會提供父母關係的修復協助，孩子的依附關係只有父母能給，希望能從根源做起，讓孩子在安全的家庭環境中成長。