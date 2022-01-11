由於Omicron疫情持續急升，臉書母公司Meta Platforms跟進其他公司腳步，宣布延後重啟其美國辦公室的日期，並要求要重返辦公室的員工必須接種新冠疫苖加強劑。

該科技巨頭周一表示，對於選擇進辦公室上班的員工，辦公室重新開放的日期從原定的1月31日延後到3月28日。所有要回辦公室工作的員工都必須出示已接種加強劑的證明，而公司將密切關注Omicron疫情的發展。目前Meta要求所有進辦公室的美國員工必須接種新冠疫苗。

此外，Meta員工必須在3月14日以前決定是否回辦公室、是否要求全職遠端工作，還是要求暫時居家上班。

隨著Omicron變種病毒導致美國感染人數不斷創新高，企業也開始收緊對接種疫苖的要求，並延後重返辦公室的計畫。

根據路透社統計，美國周一通報的單日新增確診數突破135萬人，再度改寫世界記錄

花旗上周宣布到1月14日仍未接種新冠疫苗的美國員工必須休無薪假，並在月底遭到解僱。