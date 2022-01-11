新竹房價漲勢兇冠居全台，據最新實價登錄，新竹豪宅若山2期「若合山」高樓層22樓戶別去年10月以總價8645萬元易手，每坪62.7萬元再創新竹成屋實價新高。

以實價登錄觀察，該戶「若合山」成交單價超越了2020年6月「若山3期若蒔山」高樓層每坪61.2萬元的高價，登上新竹地區成屋住宅單價的首位，亦直逼預售案「合石如馥」最高單價每坪62.8萬元。

值得注意的是，該戶「若合山」位於日前以總價1.34億元天價求售的頂戶23樓戶樓下一層，如今以新高價成交，反應了市場資金充沛、新竹房市供不應求，房價天花板正迅速往上突破，精華地段、優質建商興建、規劃完善社區，房價再向上攻堅的想像空間，仍然吸引追價買盤進場，據悉，今年上半年已有部分新推個案開價上看6字頭、甚至挑戰7字頭。

近一、二年來新竹房價漲勢極為兇猛，二年前4字頭幾乎是新竹房價難以突破的天花板，許多過去行情僅約每坪30萬元左右的住宅，近半年成交價向4字頭、5字頭快速攀升。

台灣房屋集團趨勢中執行長張旭嵐表示，疫情下帶動製造業景氣暢旺，新竹房市買盤擁有全台所得及消費力最強、且均質的竹科客源支撐，不少竹北高鐵特區、新竹市關埔、介壽重劃區等熱門區段、指標建商所興建、合計近20個社區，近來最高成交單價均已逾每坪50萬元，不僅房價水準已超車鄰近桃園，更已不下於新北水準。