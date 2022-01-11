比漾廣場2022年改裝計畫鎖定「年輕族群、聚焦會員深化」2大方向，透過緊抓主顧提升來客和業績，總經理周寶文表示，2月底要發「黑卡」，限量邀請50位頂級化妝品VVIP；6月要發行全新的「漾卡」，鎖定18至30歲的年輕族群，目標今年會員要從22萬增為24萬，年營收挑戰21億元、成長3成。

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去年受疫情影響，比漾廣場年營收16.2億元，雖較去年18.9億元下滑約14%；但在10月完成2F「無印良品」6年來首度改裝、11月於2F引進饗賓集團雙品牌「饗泰多」、「真珠 台灣家味」後，帶動周年慶及第4季業績回穩，整體業績達成率拉回近2成。根據現有22萬會員觀察，台北市會員占11%，主要來自中正、大安、中山3區，今年除會員上看24萬人，全年來客目標要達350萬，標竿還未發疫情的2019年。

比漾廣場Sisley全能乳液125ml、黑玫瑰水凝霜50ml，原價7200元、特價5800元。（比漾廣場提供）

展望今年，改裝計畫緊扣分眾經營，1樓化妝品區10年首度大改裝，且分階段進行，2月先有9品牌升級新店裝；4月引進全新彩妝概念店，2樓女裝區同步升級、導入新概念櫃位；第3季再打造新北最多、最齊全護膚室，且引進2家國際運動潮牌。

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周寶文表示，繼現有60歲以上為主的「橘卡」、12歲以下「兒童卡」後，2月底發行的「黑卡」，主攻頂級化妝品VVIP，會以限量50卡邀請制的方式邀請入會。由於9成黑卡鎖定對象皆為化妝品區的主顧客，可說是首度以化妝品頂端顧客量身打造黑卡俱樂部，會由店長及營業理級主管擔任「黑卡管家」職務，針對會員需求提供最肉麻的高度客製化管家式服務。

此外，6月底發行的「漾卡」鎖定18歲至30歲的年輕會員，將搭配改版的會員APP，以「Be Young Club」專區，提供年輕族群獨享的優惠及資訊，包括潮流時尚、美妝保養、電影娛樂、美食餐飲等4個面向，也提供客製化服務。

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