空軍嘉義水上一架F-16V戰機下午在嘉義水溪靶場進行炸射任訓練時發生墜毀意外，據了解，該架戰機上尉飛行員並未跳傘，目前空軍正派員進行搜救，海巡署及空勤總隊也正進行搜救中。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友也都在為失聯飛官集氣，希望人員平安。

國防部空軍司令部111年1月11日1610時新聞稿證實，本屬嘉義基地乙架 F-16單座戰機（機號6650），1455時由飛行官陳奕駕機起飛執行例行性訓練任務，1526時於水溪靶場週邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。

蔡英文總統也指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。期盼全體國人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

此事也在PTT上引發網友熱議，「這天氣墜海」、「新的戰機損毀了」、「有跳傘還有機會，不過今天剛好冷氣團」、「大角度是桿拉高還是放低」、「為什麼新的戰機還會這樣？」、「哇，空間迷向？」

其他網友們則表示，「有跳傘還有機會」、「希望平安」、「希望人平安」、「飛官比較重要」、「國軍加油，希望人平安獲救，加油」、「希望人沒事，加油」、「希望飛官平安歸來」、「希望平安。飛官是防衛台灣的重要資產」。