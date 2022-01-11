F-16V戰機墜毀飛行員失聯 空軍緊急召開記者會說明

空軍嘉義水上一架F-16V戰機，一架編號6650由陳姓上尉駕駛的F-16V戰機，下午在嘉義水溪靶場進行炸射任訓練時發生墜毀意外。空軍於18：00緊急召開記者會說明。

據了解，該架戰機上尉飛行員並未跳傘，目前空軍正派員進行搜救，海巡署及空勤總隊也正進行搜救中。根據國家搜救中心通報，15時31分1架F-16軍機於嘉義北港溪出海口一帶光點消失，機上1人目前搜尋中。

國防部空軍司令部111年1月11日1610時新聞稿證實，本屬嘉義基地乙架 F-16單座戰機（機號6650），1455時由飛行官陳奕駕機起飛執行例行性訓練任務，1526時於水溪靶場週邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。

空軍司令部臨時記者會於司令部第二會議室舉行，由空軍督察長柳惠千主持、說明，國防部發言人臉書直播，軍事新聞處派員前往新聞協處。

國搜中心表示，國防部已陸續派遣搜救直升機3架次及C-130定翼機屏東基地起飛前往投擲照明彈，本案國防部將持續派遣搜救機撤夜搜救，並請本中心調派空勤總隊搜救機於凌晨支援2架次支援空搜。