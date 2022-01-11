不畏少子女化衝擊，龍華科技大學全校學生總人數近年持續增加，110學年較3年前增加775人，成長率高達6.9％，為全國私立科大第一名，辦學績效深獲社會各界肯定。校方宣布自今年1月起全面調升教職員工含約聘僱、專案人員薪資5％，高於公教人員調薪幅度；調薪範圍包括教師本俸、學術研究費及主管加給，以肯定龍華教職員工在工作崗位的辛勤奉獻，並期盼激勵全體同仁持續創造良好績效，為營造優質校園環境而共同努力。

另外，由於COVID-19疫情造成國際運費居高不下，推升近期民生物價頻頻上漲帶來生活衝擊，考量國內整體經濟環境，龍華科大本次除了為教職員工全面調薪5％外，同時宣布凍漲111學年度學雜費，期能有助於減輕弱勢家庭經濟負擔。

龍華科大董事長孫道亨表示，學校辦學績效表現非常亮眼，這都是全體教職員工共同努力的成果。學校響應政府調薪政策，通過調薪感謝全校教職員工的用心與付出，以激勵教師精益求精，認真教學研究與執行產學合作，並提供教職員同仁更好福祉與工作環境，期許未來繼續為臺灣技職教育開拓更寬廣的未來。

孫道亨指出，調薪可以實質鼓勵員工、凝聚團隊向心力，做為私立科技大學指標性學府，儘管在少子女化浪潮下，學校經營環境日益艱難，龍華科大仍持續多元辦學，精進教學品質；在培養學生成為職場專業人才，以提升其未來就業競爭力的同時，學校更責無旁貸，必須盡力照顧好教職員工，善盡大學社會責任。

龍華科大校長葛自祥說，學校110學年度新生註冊率達95.43％，較去年提升2.34％，締造新高；近3年平均註冊率為94.33％，亦為全國學生人數5000人以上的綜合型私立科大第一名。此外，學校校務基金規模居全國科大前三名，財務狀況穩健，成為少子化寒冬下，少數逆勢成長、辦學績優的科技大學。

龍華科大秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作。學校連續4年獲教育部高教深耕計畫補助，每年均獲得超過1億經費，累積補助金額更逾5億元，是台中以北地區私立科大第一！顯見政府主管機關對學校的高度肯定。

不畏少子女化浪潮，龍華科大連年引進新科技和技術，持續投入資源優化各學院「類產業環境實作場域」師資與設備。工程學院擁有「3D數位電路板設計暨智慧製造」與「(5G)行動通訊模組測試與調校」2座教育部產業菁英訓練示範基地，以及「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「連結亞洲·矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」、「機器人拋光研磨研發中心」，並設置經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場；目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，培育半導體人才。

另外，管理學院建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」；人文暨設計學院建置「互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」等教學與實作環境，期望透過產官學研通力合作，讓學生提前掌握產業趨勢，成為未來社會最夯人才。