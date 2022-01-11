嘉磐慈善基金會歲末的愛心尾牙，愛疫情影響取消，但愛心不停歇，開出「萬卷傳愛」寒冬送暖慈善行動列車前進松鶴部落。（嘉磐慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

「萬卷傳愛」寒冬送暖慈善行動列車前進松鶴部落，截至目前串連全台共募集超過一萬本二手繪本書。（嘉磐慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

嘉磐慈善基金會歲末的愛心尾牙，受疫情影響取消，但愛心不停歇，開出「萬卷傳愛」寒冬送暖慈善行動列車前進松鶴部落，截至目前串連全台共募集超過一萬本二手繪本書，也響應「山中提琴手」資助需求，捐贈吉他、小提琴、鋼琴、和「泰雅族美聲合唱團」獎助金。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘表示，人生最大的安慰，是有人因為你留下的感動，讓他的生命有機會變得不同，感謝台中西北扶輪社多年來始終做我們最堅強的公益盟友，與基金會攜手傳遞溫暖，偏遠小校和外界想的不一樣！孩子們很快樂，物資也還算足夠，缺乏的是外部的刺激與連結。

嘉磐慈善基金會在一次次的探訪中，深感閱讀資源對偏山小學的重要，由剛榮獲「不動產界奧斯卡」，世界不動產聯盟全球卓越建築大獎的嘉磐建築團隊，延續「東方嘉磐」外觀設計的「書卷」意象，發起您捐書，嘉磐加碼再捐十元的公益募書行動，串連全台灣共募集超過一萬本二手繪本書。

魏嘉銘率領團隊並邀請公益夥伴台中西北扶輪社成員，搭上魔法德芙蘭．松鶴部落「萬卷傳愛」寒冬送暖慈善行動列車，親赴德芙蘭小學捐贈超過一萬本繪本書，為孩子打造有魔力的閱讀空間。

同時響應「山中提琴手」資助需求，捐贈一把吉他、兩把小提琴、一架鋼琴、和「泰雅族美聲合唱團」2萬元獎助金，以及募書加碼捐5萬元作為課輔才藝班的助學金與師資鐘點費，將各界滿滿的愛與溫暖，傳遞到部落孩子手中，以愛傳愛，點亮部落孩子的未來。

一年多來，嘉磐慈善基金會為讓外界更了解偏遠小校真正的需求，與古典廣播電台聯手前進深山，為德芙蘭小學製播一系列公益故事專題報導，透過廣播的力量，也讓更多人聽見和認識在台灣這片土地上，所有跟松鶴部落一樣的偏遠小校所共同面臨的課題和挑戰，還有許多正在山中發生的動人故事。

堅持造善不間斷的魏嘉銘說，尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負，基金會將活動轉型為「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」，在符合政策規定的範圍裡盡可能地為孩子們圓夢，

嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過3589名孩童，以「孩子喜歡的事」為出發點，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。

旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎至高榮耀，再者，以東方禪風思維設計的「東方嘉磐」，本年度更勇奪素有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎。

嘉磐目前在台北、台中雙城聯手推案，台北華山特區，以「是森林也是建築」定義的「嘉磐華山雍翠」，或傳承台北信義區名宅血統規畫的台中北北屯新案「嘉磐信義」複製嘉磐DNA，超高規格晉升七期豪宅等級建材，打造有溫度的「心靈建築」。