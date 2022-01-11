張耿豪去年底一度球隊放在戰力外名單，得知名單後他也一度向味全龍探詢機會，最後接到富邦悍將的電話，決定回到熟悉的球隊，對於今年球季，他不設定是「最後一年」，反而告訴自己不如放手一搏，「或許會有不錯的轉機，有機會就大膽去試看看。」

張耿豪前年動了韌帶置換手術，直到去年8月底才回到二軍賽場，動刀後身體狀況一直不到最佳，在去年球季後段他曾想過有沒有機會轉教練，也曾想過自己季後可能不在名單中，「名單確定後有與家人討論，還是想再拚一次看看，以選手為優先。」

確定想法後，張耿豪曾打電話給龍隊總教練葉君璋，葉總也表態歡迎，自己也做好要過去測試的準備，沒想到後來接到富邦電話，一開始球團是提出教練邀約，但他表態自己仍想當選手，幾天後球團回覆，繼續給他當選手的機會。

「真的是很謝謝球隊給我機會，讓我有再一次機會試試看。」張耿豪表示，會回到富邦主要是因為熟悉度，「大家一起打拚很多年，所以還是會想以回到富邦為優先。」

被問到是否預設今年是最後一年？張耿豪說：「與其這樣想，不如放手一搏，放開這樣的想法再試看看，也許會有不錯的轉機，自己也不會特別去設定什麼，有機會就大膽去試試看。」去年他在二軍最快球速約139到141公里之間，他坦言，找回球速則是他目前最大課題，「對自己還是滿有信心，但可能還需要一點時間，才能找回更好的狀態。」