遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（11）日推出大型改版「全職解放，踏破千軍」，開放四大職業轉職與「聯軍作戰」國戰系統，還有全新「羅馬帝國」系列地圖、世界王、副本等多重內容。遊戲內也盛大舉辦「8888抽大放送」、「戰友回歸福利」、「線上嘉年華」等豐富活動，並加開全新專屬伺服器「S22雙新」，與玩家一起歡慶迎接2週年生日！

「全職解放」轉職系統開放 能力提升再進化

本次改版後，玩家將可透過完成轉職系列任務解放潛能，從原有的四大職業「猛將」、「豪傑」、「軍師」、「方士」，晉升為更強大的「飛將」、「元帥」、「都督」、「天師」，除了可以獲得大量基礎能力點數，還能學習轉職限定的強力技能。且於活動期間內成功轉職，還有機會獲得橘色化身等豐富獎勵！

「全職解放，踏破千軍」，四大職業能力再進化！

羅馬帝國強勢來襲 聯軍作戰全面啟動

全新「羅馬帝國」資料片登場，不僅提升等級上限至165級，並開放羅馬系列地圖、世界王「羅馬皇帝 康茂德」、「羅馬皇帝 佩蒂奈克斯」以及副本「羅馬競技場」等多項內容，為玩家們帶來不同挑戰。此外，還有全新「聯軍作戰」系統，以聯盟為單位的創新國戰玩法，重燃「萬人國戰 全民皆兵」的熱血與感動！

全新地圖「羅馬帝國」強勢來襲

感恩回饋最強檔 8888包福袋大放送

遊戲上市2週年即將到來，特別準備有史以來最狂的改版福利，其中重頭戲就屬所有玩家都能參加的「8888抽福袋大放送」，活動期間可透過五大爆抽主題領取大量2週年福袋，有機會獲得「輪迴橘魂包」、「輪迴橘寵包」、「橘色幻符」、「名將之魂」等多項超級大獎！

2週年期間限定！8888抽福袋大放送！

《三國群英傳M》召集久未見面的老戰友回歸，並準備了豐富的專屬好禮，而玩家最擔心的「等級落後」、「資源輸人」、「孤軍奮戰」等問題，都可透過二週年回歸活動獲得大幅解決，讓玩家們無縫接軌，重回戰場最前線！

2週年回歸活動

2週年專屬伺服器「S22雙新」即刻開戰！

歡慶遊戲改版，官方推出2週年專屬伺服器「S22雙新」以及新服四大獨享活動，祭出雙倍的經驗常駐、衝等獎勵、創角迎新禮、新服限定禮等福利，創角還能馬上領取超豪華雙新大禮包，錯過再等一年！

2週年專屬伺服器「S22雙新」即刻開戰！

「三國兩載群英共樂」嘉年華活動開啟

為感謝玩家兩年來的支持與相挺，官方今日同步開啟「三國兩載群英共樂」線上嘉年華，玩家可前往官方活動網頁上遊玩小遊戲賺取積分，並將積分兌換成超值虛寶、限量實體大獎。後續更有「三林之王」歌唱比賽，以及「金英獎」頒獎典禮，除了讓玩家一展長才之外，還會帶領玩家回顧兩年以來的種種回憶，陪伴群英好友們一起線上同樂！

「三國兩載群英共樂」嘉年華活動開啟

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