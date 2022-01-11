桃園機場為入境旅客疏運加強防疫，自即日起至1月23日，實施機場防疫車輛（含計程車、租賃車及巴士）專責載運入境旅客至檢疫居所，不提供一般民眾搭車。防疫車輛車門張貼明顯標示，以與一般營業車輛清楚區隔，便利民眾搭車時識別。
機場公司依據桃機前進指揮所決議，防疫車隊所有計程車、租賃車及巴士禁止載運一般民眾，專責提供入境旅客搭乘。此外，機場公司並要求防疫車輛及工作人員加強防護，包括：
一、車隊駕駛均須通過篩檢陰性，車內必須裝設隔板（簾）後才能出車載客；駕駛必須佩戴口罩、手套及防水隔離衣，並視需要配戴N95口罩、護目鏡或面罩等個人防護裝備；乘客上車前進行全身、鞋底及行李消毒，減少病毒傳播。
二、駕駛完成載運任務後須於空曠處進行車輛內部及車門把手清消，回程開車窗保持通風。
三、旅客於入境乘車櫃台填寫搭乘表單使用的原子筆不再回收，書寫墊板使用後立即回收擦拭消毒，減少接觸傳遞染疫風險，強化國門防疫。
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