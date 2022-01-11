疫情影響企業員工更傾向在家使用福利金兌換宅配商品，台灣最大企業福利網PayEasy去（2021）年業績大幅成長59％，且接獲企業員工福利系統客製化需求增加，顯示企業為因應疫情，尋求更多技術力以協助執行其多元化員工福利政策。

2020/2021年因疫情與美中貿易戰帶來的科技業回流，使PayEasy創造連續兩年複合成長率215％，帶動業績成長創成立22年來新高。PayEasy是目前唯一可提供多達30萬件宅配商品的數位化福利平台，雙11期間鴻海集團祭出「2021年福利專案」，加碼令人稱羡的1.8億元福利預算，即由PayEasy系統負責執行。

2021年業績顯著抬升的主因是宅配商品業績大增，疫情期間，員工出門逛街、用餐意願降低，最期待可用福利金兌換到購物平台的宅配商品，不必出門宅配到家，提高員工對公司福利政策滿意度。

此外，除了員工福利市場以外，PayEasy業務觸角已從福利市場延伸到規模上千億的禮贈品市場，自2021年5月起，已承接超過100家企業與法人禮贈品訂單，其中包括台新銀行、友達光電、中華航空、美商優比速、資策會、國立陽明交通大學等，都使用PayEasy禮贈平台採購餐券、住宿券、百貨禮券等電子化禮贈品。

PayEasy福利網可供企業自行撥發點數、自動信託、點數清算；加上PayEasy既有的宅配與票券招商體系，使企業可以將福利預算，透過系統功能，轉化為宅配商品、餐飲票券、百貨量販禮券、旅遊行程、訂房、特約商店，幾乎所有可能的員工福利需求形態都可被滿足，甚至可用公司的福利購買各式學習課程、汽機車責任險等多元化服務性商品。

疫情衝擊下，員工福利數位化已成主流，在企業內部人力有限，且期待員工福利更多元的前提下，客製化的員工福利系統，不僅協助企業解決疫情期間福利政策的執行，更大大的提升執行效率、降低人事成本。

PayEasy近二年接獲較以往更多的系統客製化需求，包括金融業、資訊業、半導體業在內，客製化福利制度，可為集團企業解決各關係企業和子公司之間的員工福利推動作業，也為企業建立執行員工福利的標竿，提升員工滿意度。