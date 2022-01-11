金屬工業研究發展中心與國立中興大學於109年起共同成立「智慧製造及金屬科技策略聯盟」，針對前瞻研究或特定技術議題進行雙邊合作，提供綜合性交流平台，以促進產業界技術提升，雙方1/11假中興大學國際會議廳舉辦雙邊合作研究成果發表會，本年度研究成果豐碩，展現智慧製造、高階精微製造、先進材料、微創醫材、能源等5大領域之研究成果。

中興大學表示，因應全球化市場變動的考驗，智慧製造刻不容緩，而興大長期致力於智慧機械與製造技術之人才培育，校內不僅擁有特色實驗室，也開設許多相關課程。因此該策略聯盟由校長薛富盛及執行長林秋豐共同組成指導委員會，指導運作方向，有效結合雙方團隊的研究能量、設備及人才，合力挖掘更具潛力之前瞻題目或研發方向，並將成果持續深化，為協助產業提升而努力。

金屬中心執行長林秋豐指出，中心多年來輔導國內金屬及相關製造工業升級，且致力於Center of Excellence（CoE）核心技術發展，藉由本次發表會對外展現雙方第一年的合作成果，包含電解拋光/散熱之高階精微製造、鋁鎂合金/類石墨稀之先進材料、內視鏡微創、骨生長醫材、液流電池、農產品智慧製造等9項研究成果，舉例來說，具備儲能功能的液流電池之直流不斷電系統（DC-UPS），採用高頻電力轉換技術，不僅符合交流電（90~264Vac）全球輸入廣域電壓，低諧波要求及輕薄短小等特性，因其循環壽命長、安全性高等優勢，可應用於住商用網通與保全監控周邊裝置（如直流網路供電設備、網路攝影機、CCTV監視系統…等），在再生能源與電網調節上擁有高度應用前景，未來希望挖掘更多創新技術來提升國內的科研實力。