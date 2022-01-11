2020年台鐵南迴線電氣化87.1公里啟用通車後，達成環島鐵路電氣化目標，全台電化里程達998公里；另外近年台鐵通勤電車行車密度大增，原設備電流、電量已有供應不足現象。台鐵11日宣布將積極研擬變電站設備革新計畫，分期執行，總金額達22億元。

台鐵表示，計畫2015至2020年先期擴充台鐵9座變電站變壓器容量，由15MVA（變壓器功率的單位，MVA即megavolt-ampere的）提升為25MVA，先行解決高行車密度區域變壓器可供應容量瓶頸。預計今年將辦理變電站設備容量擴增工程，變電站設備更新總金額達新台幣22億元，更新方向是全台GIS開關（氣體絕緣開關）取代GCB開關（氣體絕緣斷路器），及變壓器容量全面更換為25MVA，以增加用電容量穩定度。

台鐵表示，未來將引進新式設備及智慧化分析應用各項數據資料，增加設備穩定性及緊急調配彈性，以確保電化行車可靠及安全。