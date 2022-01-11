擁有成功的事業、成為有才華和能力的人，是不少人一輩子的夢想，但也有些人將「平凡」視作自己一生的心願。《搜狐網》命理專欄發文指出，巨蟹座、處女座、雙魚座和射手座雖然能力出眾，卻缺乏野心，甘願成為一名平凡的人。

1、巨蟹座

巨蟹座的能力非常出眾，就算再怎麼保持低調，也難掩他們散發出的光芒，但他們並沒有因此過度驕傲，反而不喜歡出風頭，從不和別人爭搶什麼，只會當個旁觀者，他們的能力只是為了保護自己，以及心中珍視的人。

2、處女座

比起天生的實力派，處女座更像是默默打拚的努力派，只要有他們在身邊，不管當下遭遇到多大的困難或挫折，都會瞬間感覺到安心；此外處女座會為自己設立小目標，雖然無法保證未來想要什麼，但他們仍努力讓明天的自己過得比今天更有價值和意義。

3、雙魚座

雙魚座做任何事情都非常認真，不是因為他們想獲得更多，而是因為害怕失去現在擁有的，因此儘管他們是可以成大事的人，卻始終固守著一片小天地，或許旁人會認為他們故意裝作什麼都不想要的樣子，但只有雙魚座明白，自己早就受夠了人際互動中的爾虞我詐。

4、射手座

射手座天生樂觀且嚮往自由，不管生在什麼樣的環境，都無法束縛、改變他們的本性，就算射手座的能力出眾，也不願意被權勢綁住，因為他們非常討厭虛偽，平時雖然也會熱心助人，但絕不會幫忙承擔責任，無拘無束的射手座不管何時何地都不會壓抑自我。