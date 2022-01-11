針對美國國務卿布林肯指責中國對美相關人員進行「無理」制裁，中國外交部發言人汪文斌今天（11日）在例行記者會上表示，中方依法進行反制裁，這是捍衛自身主權安全發展利益之舉，理所當然。

1月10日，美國國務卿布林肯發表聲明，指責中方對美國際宗教自由委員會負責人和有關成員進行「無理」制裁，並稱新疆「種族滅絕」和「反人類罪行」仍在持續。

汪文斌對此表示，所謂新疆存在「種族滅絕」、「反人類罪行」是美方一些人編造的世紀謊言。美方一再造謠誣衊，目的是抹黑中國形象、遏制中國發展，但他們的陰謀是不會得逞的。

汪文斌表示，過去幾年，美方打著民主、人權、宗教等幌子，毫無道理地依據美國國內法在新疆、香港等涉及中國主權和領土完整的問題上，對數十名中方官員及多個機構進行單邊制裁。有關行徑干涉中國內政，嚴重損害中方利益。中方依法進行了反制裁。

汪文斌強調，這是中國捍衛自身主權安全發展利益之舉，理所當然。中方將繼續採取一切必要措施維護國家主權、尊嚴和自身正當利益。