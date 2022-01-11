高雄市長陳其邁今（11）日公布，春節春聯及兩款小紅包。（柯宗緯攝）

經發局版本的小紅包為燙金版本，正面呈現Q版老虎在跳舞模樣，還說「福氣啦」，背面寫「福虎生運」，打開來的2022字樣上貼有1元銅板，下方則預告2022台灣燈會在高雄。（柯宗緯攝）

經發局版本的小紅包為燙金版本，正面呈現Q版老虎在跳舞模樣，還說「福氣啦」，背面寫「福虎生運」，打開來的2022字樣上貼有1元銅板，下方則預告2022台灣燈會在高雄。（柯宗緯攝）

農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁今（11）日公布，春節春聯及兩款小紅包，其中春聯找來知名書法家於同生題字「人壽年豐」，而經發局版本的小紅包提供各商圈、廟宇發放，至於教育局漫畫版的小紅包則發給國小以下學童。

陳其邁指出，這次春聯找來高雄出生的中生代書法家於同生創作，選用「人壽年豐」4字作為春聯主題，意思所有市民朋友人享長壽、農作豐收，更進一步意思是生活能夠更加多采多姿，更豐富，不是說只有農作，而是各行各業在創作、在貿易或是產業發展都能夠有豐收的1年，春聯預計這周五在四維、鳳山行政中心發放。

陳其邁指出，經發局的小紅包會在各商圈發放，但將視疫情狀況調整，假如疫情沒有變化，就可以到廟發放，會排定時間先公告，假如疫情不行的話，會給商圈讓大家索取。至於卡哇伊的小紅包會發放給國小以下學童，大家都會有。

春聯部分除了「人壽年豐」4字外，也結合Q版老虎及陳其邁，逗趣的是，陳其邁還拿逗貓棒在一旁，逗逗「大貓」老虎，畫面活潑有趣，令人會心一笑。

經發局版本的小紅包為燙金版本，正面呈現Q版老虎在跳舞模樣，還說「福氣啦」，背面寫「福虎生運」，打開來的2022字樣上貼有1元銅板，下方則預告2022台灣燈會在高雄。

教育局版本則大走可愛風，Q版老虎嘴巴中放上1元銅板，象徵「咬錢虎」如同虎爺一樣招財，特別的是還有迷你版的高雄地圖，而紅包上頭也祝賀虎福臨門及新年快樂。