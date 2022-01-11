運具電動化時代加速來臨，2021年台灣電動車市場在疫情嚴峻之下仍然穩健發展；電動機車龍頭Gogoro的Gogoro Network生態系啟動「智慧能源換電新時代」，預計2022年全台GoStation站點總數將超越加油站，且車款選擇多元，持續鎖定年輕世代族群。

Gogoro聯盟的Powered by Gogoro Network(PBGN)為目前台灣電動機車市佔率最高、擁有最廣泛基礎能源建設的跨產業生態系，也開創智慧能源換電新時代。

Gogoro今(11)日舉辦記者會，Gogoro產品長彭明義指出，觀察2021年台灣機車市場銷售狀況，全體機車市場年度總銷量為80萬9196輛，較2020年萎縮21.9%，其中，燃油機車市場71萬5197輛，年減23.6%，創2016年以來的銷售新低；反觀電動機車的銷售數量即使在疫情下依然穩健，使得2021年電動機車的市場佔有率較2020年大幅提高21.3%，再次突破雙位數達到11.6%，顯示各大機車品牌共同努力推行運具電動化，「電車時代」已經到來。

進一步分析2021年機車市場，電動機車銷量在下半年的表現如倒吃甘蔗，從去年6月的6156輛一路攀升到12月的13876輛，品牌多、車種多的PBGN聯盟，去年12月的銷售量創下24個月以來的新高紀錄達到12789輛，年成長30.7%。

從購買機車的消費者年齡進行分析，發現2021年購買電動機車的車主中，75%是45歲以下的年輕族群，全台各縣市中則以台北市、新北市和桃園市，電動機車的銷售表現最為亮眼。

為迎接「智慧能源換電新時代」，Gogoro Network宣布到2021年底為止，已經在全台灣布建10477個電池交換機櫃，可提供服務的電池交換槽總數達到93428個，這些電池交換機櫃遍布在全台灣的2215個站點。

另外，分析GoStation的在六都的分佈情況，台北市、新北市、台中市和高雄市的GoStation站點數量都已經超過當地的加油站數量；以台北市為例，GoStation電池交換站的數量已經是加油站的2.32倍。

Gogoro Network總經理潘璟倫同時宣布，2022年Gogoro Network的五大計畫方向，包括2022年底GoStation電池交換站點數將超越全台加油站總站數、繼續推動Super GoStation的布建、持續與各級政府合作建置郊區偏鄉的電池交換站、持續優化網路提高客戶滿意度和發展多元智慧電池延役方案以響應循環經濟。

記者會同時邀請PBGN聯盟旗下的9家合作夥伴，包括YAMAHA台灣山葉機車、宏佳騰智慧電車、PGO電動車、eReady台鈴智慧電車、中華汽車eMoving、威速登科技、Gogoro、義電智慧能源和晟明科技。