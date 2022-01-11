台大雲林分院洗腎室護理師研發的兩款「透析醫療專利時尚運動衣」，左款是血液透析款式，右款是腹膜透析款式。（周麗蘭攝）

血液透析款式的機能衣具有隱私開啟範圍，兩側腋下至肚腹部以及肩膀處裝隱形拉鍊。（周麗蘭攝）

腹膜透析款式機能衣看似運動服，可以拉開拉鍊就找到腹部的管路，而且完美掩蓋管路形狀。（周麗蘭攝）

洗腎的病友面臨把管路穿在身上的難題，臺大雲林分院護理師為了病友的尊嚴發揮實驗精神，從改造菜市場買的polo衫起步，研發適合洗腎患者的衣物，數度改版，2019年才遇到有意願生產的廠商，且申請醫療專利成功，11日該院與業者簽約技術移轉，即將量產上市。

血液透析病友需在鎖骨處裝設管路，而腹膜透析病友須在肚子裝設導管，穿脫衣服對病友是個煩惱。護理師林怡岑說，以血液透析為例，病人要穿寬鬆的衣服，才能擴大消毒範圍，減少管路拉扯、滑脫，若不夠寬大，對女性患者會有隱私的困擾。

至於俗稱「洗肚子」的腹膜透析，病人要長期穿「導管固定帶」不舒服，有些患者會把導管塞在內褲頭，有極大衛生疑慮。

臺大雲林分院內科部洗腎室護理師為了解決病患的煩惱，設法把透析管路藏在衣服下，上菜市場買100元的polo衫改造：血液透析款是在鎖骨處裝拉鍊，腹膜透析款則在衣物上加縫導管固定帶。

第一代發明雖然堪用但不美觀，也不足以偽裝身上的管路，經多次改版終於開發出看起來是完美偽裝管路的運動衣。血液透析款是在兩側腋下至腹部以及肩膀處裝隱形拉鍊，腹膜透析款則模仿帽Ｔ。

腎臟科醫師、醫務特助楊豐榮表示，由於是特殊功能衣物需求量不高，願意生產的廠商不多，詢問了好幾家，直到2019年才找到華進公司有意願，他們提供優質的布料、製工技巧，2020年院方申請醫療專利通過，正式命名為「透析醫療專利時尚運動衣」。

楊豐榮表示，具有隱私開啟範圍的血液透析型機能服，也適用於裝有人工血管管路的癌症病友；腹膜透析型機能服則也可讓腹部手術患者穿。

護理師林麗蓉說，一位首次血液透析的女病友不知要穿寬鬆衣物，為了脫衣服人仰馬翻，當她穿上機能服眼睛散發光芒，還稱讚她「天使」，那種感動難以言喻！

院長黃瑞仁表示，追求卓越是臺大的核心價值，很高興看到團隊以病人的需要為出發點研發出成功的作品，並受邀參加台灣醫療展，希望能造福更多透析病友。