金門金寧鄉沙崗一帶的農塘和排水溝渠又傳出水鳥群大量暴斃，目前已尋獲150隻死亡個體，其中又以雁鴨科的赤頸鴨、花嘴鴨居多，，現場讓人怵目驚心。（金門縣府農林科提供）

現場集中於排水系統沿線，也由縣環保局進行水質檢驗中。（金門縣府農林科提供）

金門金寧鄉沙崗一帶的農塘和排水溝渠又傳出水鳥群大量暴斃，目前已尋獲150隻死亡個體，其中又以雁鴨科的赤頸鴨、花嘴鴨居多，現場讓人怵目驚心。縣府農林科與警方、〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉現場勘查，研判有人蓄意撒佈有毒酒糟粒，除採樣送請農委會協助檢驗比對外，正循線追查「凶手」，最高可依違反野生動物保育法罰款30萬元。

這也是沙崗繼去年11／23傳出67隻以雁鴨科為主的水鳥群遭集體毒殺後，再一次傳出大量死亡情事，讓賞鳥團體和人士痛心不已，指為讓人震撼的「沙崗慘案」要求縣府和警方盡快緝凶，依法嚴懲送辦。

縣府農林科昨接獲金寧鄉公所通報，獲悉沙崗一帶農田排水系統再傳出鳥群大量死亡後，即偕金門縣動植物防疫所、金城分局金寧分駐所、縣環保局和金門縣野生動物救援暨保育協會等單位趕赴現場處理及調查。

農林科說明，沙崗現場包括周邊的安岐排水系統、排蓄水池至出海口均有鳥屍分布，其中以赤頸鴨84隻最多，另有花嘴鴨37隻及尖尾鴨7隻，部分鳥屍深陷農塘草澤或泥地中，難以接近處理和辨識，也有一些已遭其他猛禽或遊蕩貓隻取食肢解，估算死亡鳥群約150隻之多。

現場研判有人蓄意撒佈有毒的高粱酒糟粒，導致鳥群大量死亡的可能性最高，相關單位基於環境衛生及防疫考量，鳥屍已打撈送至縣防疫所採檢及處理，避免再被其他動物取食，後續將由農委會家衛試驗所及農業藥物毒物試驗所及金門縣衛生局進行疫病及毒物的分析比對。另因現場集中於排水系統沿線，也由縣環保局進行水質檢驗中。

縣府表示，近期進入小麥播種期，可能引來鳥類啄食，建議採驅離方式，切勿毒殺或用陷阱等違法方式，以免誤觸相關法令。接連2次疑似毒鳥事件，也讓地區許多農友相當氣憤，認為個人行為重創金門整體之農業及保育形象。

縣府表示，為釐清是否為蓄意毒鳥案件，已由警方協辦並加強巡查，後續除加強農作物安全用藥及履歷田區生態環境宣導外，也將研擬修正〈金門縣農作物契作實施辦法〉，以善盡對環境之公益責任

縣府強調，未依農藥管理法第33條的規定使用農藥，將處新臺幣1萬5千元至15萬元罰鍰。若為騷擾、獵捕一般類野生動物，將依野生動物保育法規定，處2萬元至10萬元罰鍰，如為蓄意以藥物毒殺野生動物，則違反野生動物保育法可處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，有毒害保育類野生動物者，並可處6個月至5年的有期徒刑，得併科20萬至100萬元以下罰金，希望民眾切莫以身試法。