繼中華籃協宣布SBL本周在桃園的賽事閉門進行之後，T1聯盟桃園雲豹球團也在傍晚發出聲明，本周15日與16日的主場比賽也採閉門方式進行，已購票的球迷可在12日中午辦理退票。

因近日國內疫情升溫，桃園雲豹職業籃球隊11日公告，為配合桃園市政府加強防疫措施、減少群聚，及考量主客隊球員、相關工作人員及觀眾等健康安全問題，桃園雲豹本週1月15、16日主場賽事將以「閉門」形式進行，不開放觀眾入場，並於１月12日中午12點開放辦理退票。

透過FamiTicket線上購買本週1月15、16日主場賽事門票的球迷，將由系統自動退刷至原付款信用卡；而透過Famiport機台購票者，需於1月12日中午12點至1月17日中午12點至機台退票，門票將全額退費，無需扣除手續費；購買季票的球迷將由專人聯繫退票事宜，桃園雲豹未來主場賽事也將視疫情與桃園市政府討論後公告，造成不便敬請見諒。