立陶宛社會民主黨主席維利亞．布林凱維丘婕（Vilija Blinkevičiūtė）表示，立陶宛現行外交政策不符國家利益與憲法要求，外交部長布里埃烏斯．蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）應該辭職，立陶宛將會與歐盟國家和國際夥伴合作，可能考慮為臺灣代表團更名，以緩解與中國的緊張關係。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，布林凱維丘婕認為，立陶宛當局輕率決定導致與中國發生衝突是一個很大的錯誤，現在整個立陶宛人民都在為此付出代價。她說，由於北京的經濟壓力，一系列企業停產，而且這一切發生在冬季通貨膨脹上升和物價創紀錄的條件下。

布林凱維丘婕強調，當前的對外政策不符合立陶宛的國家利益以及憲法的要求，「憲法規定立陶宛在對外政策中努力確保國家安全、公民福祉，並促進基於法律和正義的國際政治。因此，我們必須爭取和平、安全與穩定。但在對外政策中，保守派正在創造新的鬥爭戰線，仿佛他們是戰爭、危機和衝突的一方。到目前為止，他們在所有戰線上都失敗了，因為他們未能成功團結盟友。因此，必須盡一切努力糾正所犯的錯誤。」

立陶宛在野黨呼籲外交部長蘭茨貝爾吉斯應該辭職，因為立陶宛執政者未能成功團結盟友，反而在創造新的鬥爭戰線，仿佛他們是戰爭、危機和衝突的一方。（圖／美聯社）

布林凱維丘婕指出，自獨立以來，立陶宛的國際政策一直以國家利益為基礎，即所有主要議會政黨應就外交政策的主要方向進行協商。現在這種平衡已經消失—，執政的保守派和自由派「越來越多地在未經協商的情況下單方面做出決定，而外交部領導層無法預測自己的行動後果，不評估成本和風險，不分析目標是否明確以及是否可以達成。」

她再次指責執政黨說，「蘭茨貝爾吉斯在擔任外交部長期間所犯的錯誤幾乎不可能糾正。為此需要外交部新的政治領導層。」外交部長的辭職將是緩解所累積的緊張局勢的先決條件之一。

去年12 月 10 日，當得知立陶宛鐵路繼續轉運受制裁的白俄羅斯國有公司的貨物時，蘭茨貝爾吉斯提交了辭呈。立陶宛總理英格里達‧西蒙尼特（Ingrida Šimonytė）不排除因化肥轉運問題導致整個政府辭職的可能性，但後來表示不接受外長辭職。