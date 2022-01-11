據深圳衞健委通報，今天（1月11日）深圳市報告4例新冠病毒陽性感染者。以上病例均是在密接者排查、重點人員管控中發現的，其中3名病例為同一個家庭成員。初步判斷，新增4名陽性感染者與之前的確診病例屬於同一傳播鏈。羅湖區新增封控區和管控區，落實「只進不出」管控。

4名感染者現已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，臨床診斷待出。相關密接者、次密接者及重點人員正在排查中，其居住、工作及相關重點區域已實施管控措施，活動過的重點場所已進行終末消毒。

★深圳羅湖新增封控區和管控區

今天（1月11日）深圳羅湖區新冠病毒肺炎疫情防控指揮部發布第2號通告，即日起至1月17日24時，清水河街道畫定封控區和管控區，區內居民小區實行圍合式管理，落實「只進不出」管控、流調溯源、全員核酸檢測等防控措施，並做好居民必要生活保障；區域內人員前7天每天開展1次核酸檢測，第10、14天各開展1次核酸檢測。封控區、管控區內如報告新的社區病例，則重新開始計算管控時間與核酸檢測頻次。

封控區為鶴圍村31棟至92棟。管控區為東至廣深鐵路、南至清水河環倉北路、西至紅崗北路、北至布吉粵寶路的圍合區域，後續將根據疫情防控形勢變化及時調整。