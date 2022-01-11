普瑞博生技（6847）宣布與台塑（1301）簽署「P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術」授權合約書，相關醫療、民生產品預計今年上市。普瑞博將依照合約規範收取權利金，包含授權里程金2000萬元及銷售權利金，簽約金將按階段認列。

普瑞博專利技術吸引台塑青睞，轉投資持有普瑞博9.14％股權。此外，台塑推動仁武廠轉型，引領國內產業升級，仁武廠已設立「醫療材料生產中心」（簡稱「醫材中心」），預計今年完工，將以開發先進的醫療材料為主；如今取得普瑞博技術授權，朝向雙離子高分子材料量產技術開發，以解決供應瓶頸，強化醫療產品之量能。

普瑞博以全球獨家專利「ZISC雙離子技術平台」抗沾黏核心技術，開發出P-Tex複合材料，具有抗蛋白質、抗病毒、抗凝血、抗組織粘黏、抗菌、抗生物聚集等特性，將P-Tex複合材料添加於聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯醋酸乙烯酯（EVA）、聚丙烯（PP）等塑膠原料，成為抗沾黏複合膠粒，使用抗沾黏複合膠粒射出成型的各種醫療或民生用品，均具備抗菌、抗沾黏的特性，是世界首創的突破性材料。

普瑞博指出，公司P-Tex仿生雙離子抗沾黏高分子添加劑結合台塑公司塑料的「P-Tex仿生雙離子抗沾黏醫用高分子塑料」，可於高溫下使用射出成型製作，減少製作程序，降低國內醫療器材產業進入之門檻，去年底獲得2021第十八屆國家新創獎肯定；目前「P-Tex仿生雙離子抗沾黏醫用高分子塑料」正進行專利申請中。

強化營運利基，台塑近年持續拓展高階醫材應用領域。透過此次合作，台塑也將生產雙離子高分子複合膠粒，提升既有產品之附加價值，廣泛應用在醫療與民生用途；目前數家下游廠商已完成開發抗沾黏餵食管、抗沾黏導尿管等醫療產品，以及抗病毒沾黏抗霧護目鏡、抗菌沾黏水管／軟管等民生用品，在台塑醫材中心完工後，即可量產上市。