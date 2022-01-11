渣打銀行把未來10年的經營主軸：永續、共融，在台北全新總部中優先落實。渣打銀行總經理韓德聖表示，全新落成的渣打銀行大樓，以落實永續為最高方針進行規劃，隨處可見的綠植以及環境友善的佈置，再加上彈性工作環境的導入，讓以永續為核心的辦公空間設計更進一步融入人性，完全呼應渣打集團宣示2030前銀行營運達成零淨碳排目標，朝最永續的國際性銀行目標持續邁進。

「渣打國際商業銀行」是台灣第一家外銀子行，母公司英商渣打銀行目前在台灣有子行、台北分行，金融業務有消費金融、財富管理、企業金融和法人金融等近乎全面金融業務，也是唯一有在台灣投資入股純網銀的外銀。11日舉行新總行大樓暨營業部落成典禮，包括一樓營業部和樓上六個樓層，立下渣打銀行在台灣的全新重要里程碑。

11日典禮現場冠蓋雲集，國發會主委龔明鑫親自出席時表示，台灣2021年經濟表現突出，金融業全年獲利創史上最多的9千多億，相信台灣團隊對渣打集團的業務貢獻也很大，感謝也歡迎跨國銀行對台灣這塊土地的永續承諾，渣打的數位轉型更是台灣重要的發展方向，「我特別看的到」。

渣打集團執行長溫拓思（Bill Winters）以及渣打銀行亞洲區執行長洪丕正基於疫情無法親自出席此次的活動，透過影片強調台灣在渣打集團中扮演的重要地位，以及看好市場將不斷擴大投資的長期規劃。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素貞指出，此次導入全新識別系統的嶄新營業部是渣打銀行繼台北，台中與桃園三處iWealth數位旗艦理財中心之後，對銀行未來風貌的全新想像，是全台第一家全面導入渣打「Next Gen 未來世代」嶄新概念分行，結合人性與數位化服務，也是實踐渣打集團永續發展藍圖的指標分行。

林素貞透露，未來相同概念還將優先布局在主要都會地區的服務據點，目前在正尋找雙北新店、北市內湖的新據點作為全新分行。