嘉義空軍基地傳出一架F16V失聯，飛官為2016年官校畢業的陳奕。（取自空軍臉書）

空軍：F-16V戰機大角度快速墜海 未見人員跳傘 漏夜搜救中

駐紮在嘉義基地的空軍四聯隊1架編號「6650」的F-16V戰機，今天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失。目前空軍已成立應變中心，空軍晚間6點召開記者會，並針對戰機失事的初步調查結果進行說明。

空軍司令部111年1月11日1610時新聞稿證實，本屬嘉義基地乙架 F-16單座戰機（機號6650），1455時由飛行官陳奕駕機起飛執行例行性訓練任務，1526時於水溪靶場週邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。

空軍晚間在記者會中指出，1454時，空軍第四聯隊所屬2架F-16VBLK戰機自嘉義基地起飛至水溪靶場進行炸射訓練課目；1524時，水溪靶場管制官通報，2號機(編號6650)墜海，墜海地點為水溪把靶場靶標100公尺。關於天氣狀況，在1500時，能見度為7哩，沒有什麼雲霧，符合課目天氣標準。

對於媒體提問戰機失聯原因，空軍說明，今天天氣不錯，執行20度大角度照准科目，未帶實彈，導入時呈現大角度向下墜海，靶場靶情室回報人員沒有跳傘，仍持續搜救中。

空軍表示，該機總使用總時間3415小時，上次周檢時間是去年12/28，周檢後飛了19.45小時，機務時間相當穩定。 過去半年沒有發生任何飛危和空中失效等問題，不過防撞系統還在美國測試，目前購買的飛機還沒有加裝該功能。

對於媒體提問，戰機大角度高速墜海，動力系統是否有正常運作？機態是否失常？網路上流傳機腹朝上照片。督察長說明，今天飛行科目是飛行高度8000呎，照片拍攝為建立大角度導入的必要動作。無線電有無通報？飛行員可能持續按下MIC，導致其他飛行員聲音持續錄入，沒有收到飛行員任何訊息的原因。