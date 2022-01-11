今年過年有9天連續假期，交通部觀光局統計，初1至初3最熱門的旅遊時段，宜花東地區有7成至8成訂房率、中南部有6成至7成訂房率，整體來說訂房表現比去年好，疫情雖然替未來增添變數，但目前還沒有退房潮的跡象。

依據中央流行疫情指揮中心公布的防疫措施，國家風景區每日進行至少4次以上消毒，觀光遊樂業也會消毒8次以上，民眾則須保持社交安全距離、佩戴口罩等。

觀光局規劃於日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區闢駛7線接駁專車，民眾可多利用。另開行61條「台灣好行」景點接駁公車，以及輔導旅行社推出90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，其中台灣好行共發行130組多元超值套票，台灣觀巴則有79條旅遊行程配合五倍券及國旅券享有「滿千送200」優惠活動。

根據往年旅遊狀況，觀光局預估，易壅塞熱門景點包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。

觀光局統計，9天連假整體訂房率，以苗栗縣63.84％最高，其次為台南市61.05％、屏東縣57.28％、宜蘭縣57.19％，其他縣市住房率在3到5成之間。最低為基隆市18.22％、澎湖縣15.02％與連江縣6.86％。

若以大年初一至初三旅遊最尖峰來看，苗栗、彰化、台南、屏東、宜花東地區訂房率在7成以上。觀光局表示，近日雖有疫情變數，但還未聽聞有退房潮，呼籲民眾出遊時做好防護，安心旅遊。