2018年以9票落選的「美女藥師」吳佩芸，將再披戰袍參選台中市南屯區市議員。（吳佩芸提供）

吳佩芸的競選文宣主打年輕人關心的高房價問題，要求市府速徵囤房稅。（陳世宗攝）

中二選區立委補選落幕後，各黨派積極運籌帷幄年底選戰！時代力量11日公布第二波中彰地區地方公職人員提名7位人選，將搶攻台中、彰化縣市議員及里長等。2018年以9票落選的「美女藥師」吳佩芸，將再披戰袍參選南屯區市議員；吳佩芸說，「理想或許會遲到，但我會用盡全力讓它成功抵達」。

時代力量11日舉行第二場「2022地方公職人員選舉區域提名記者會」，由黨主席、立委陳椒華、秘書長白卿芬等人出席，共同宣布時代力量第二波提名的名單。陳椒華說，台中存在政治世家參選的問題，希望透過年輕人的參選改變此一局面，希望在地方議會上有時代力量的加入而改變。

時代力量提名台中市部分，市議員參選人分別為北屯區江冠頫、后里豐原區傅智恒、大里霧峰區鄒明諺、南屯區吳佩芸，及潭子區栗林里長參選人吳銘麟等5人。彰化縣第四選區縣議員參選人鄭宇焱、第一選區鄉鎮市民代表陳昀志。

2018選戰以9票落敗的吳佩芸，選後加入時代力量黨中央運作，曾擔任黨秘書長和發言人外，也於2020年立委選戰名列不分區立委名單，2022年將代表時代力量再戰參選南屯區市議員。

「理想或許會遲到，但我會用盡全力，讓它成功抵達」。吳佩芸強調，她2018年以9票之差落選南屯區市議員，3年來她沒有樁腳、沒有財團援助，僅靠著腳踏實地走遍選區的大街小巷，緊握一雙又一雙鄉親的手，傾聽民眾的聲音，這些都給她持續向前改革的動力。