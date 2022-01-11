不畏職業婦女要兼顧工作和家庭的先天條件，有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店店東李佳樺，藉由永慶房產集團的品牌力，讓她創業4年陸續開出6間加盟店，累積5.2億元的驚人業績，她希望以自身為例，鼓舞更多女性勇敢創業，因為「活著的意義，在於戰鬥及不斷的挑戰自我！」

2021年5月碰上疫情三級警戒，永慶加盟總部在6月底便公告投入7000萬元支援加盟店數位轉型，同步提供防疫物資！讓李佳樺備感溫暖：「永慶房產集團在我們加盟店東心中，不是收了加盟金、月費就放生加盟店的總部，而是不斷提供輔導、系統及協助的總部，集團更傳承、教導我們成為更好的仲介業者！雖然加入才4年，卻已經深深感受到這品牌給自己的使命－努力改變仲介環境、保障消費者權益、善盡社會責任。」

永慶房產集團讓李佳樺(右三)可以在職場上獨當一面，為自己打造理想的工作模式，創造出新世代女性的風采！(圖/永慶房產集團提供)

受永慶招募廣告激勵 勇敢踏出舒適圈、創業當頭家

五專畢業後，李佳樺從事兒童美語工作，當時教學之餘，只要她坐鎮櫃台，都能讓家長們報名繳費參加課程，初次嶄露業務銷售天分，很快地也升上店長。原以為這份工作可以讓她做得長久，不料，老闆在面試新老師時，認為31歲的面試者年齡過大，使李佳樺震驚，開始反思「什麼樣的工作沒有年齡上的限制與壓力？能提高收入？又能做一輩子？」經過一番思考和觀察，她毅然決然地踏入房仲業。

待過中信房屋、住商不動產，還有幾家地區型房仲品牌，李佳樺的房仲資歷長達20年，其中令她印象最深刻的是，加盟有巢氏房屋之前，她曾與他人合夥加盟中信房屋，雖身為老闆之一，她仍選擇在第一線做衝業績的經紀人工作，而非管理職。

李佳樺當時認為，房仲業對女性來說「較難熬出頭」，即便有雄心、抱負，就怕工作與家庭無法兼顧，因此遲遲不敢挑戰管理職務，更沒勇氣獨立創業、開店。

直到2016年，李佳樺看到永慶房屋「彈性工作八小時」、「科技工具提升工作效率」的徵人廣告，著實衝擊到她！李佳樺坦言既疑惑又興奮，「房仲怎麼能夠做到這樣？對於有能力的女性，真的是一個機會與希望，可以不再因為工時問題而無法踏入房仲業。」

除了福利吸睛，李佳樺透露，之前在其他房仲品牌時，開發拜訪客戶的過程中，常常有不少人直接指名委託物件給永慶不動產、有巢氏房屋，即便有一些賣方認同她的努力，卻需要花很多時間爭取消費者的信任，讓她深深感受到永慶房產集團品牌的號召力，因此萌生轉換品牌的念頭。

於是她與夥伴陳龍聖選擇逆向突圍，在2017年房地產低迷之際，進入桃園青埔加盟創業有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店。

齊心實踐「先誠實再成交」服務理念，加上跨店、跨區、跨品牌的「深度聯賣」，帶動6家店光聯賣業績就高達1.8億元。(圖/永慶房產集團提供)

四品牌深度聯賣、科技工具加持 6店聯賣業績高達1.8億

永慶加盟四品牌的深度聯賣、科技工具和系統平台，備受李佳樺推崇！即使在疫情之下，依照總部訂出的聯賣制度和完善規章，區域的加盟店都有合作共識，彼此共享物件資源，而不是競爭關係，把重點放在服務客戶上，搭配科技工具輔助，房仲服務更有效率，客戶認同度也高，對團隊績效提升效益大，帶動6家店光聯賣業績就高達1.8億元。

李佳樺亦分享，團隊中有零房仲經驗的素人，在拿到營業員證照後，因為有系統和數位工具做後盾，加入一年半就成為【千萬經紀人】。一位年紀超過50歲的新夥伴，透過簡易好上手的系統輔助，今年業績已站上800萬元大關；還有從其他同業轉職來的夥伴，有三位打破自己以往成績，已經晉升【千萬經紀人】。

當然成功秘訣還有—永慶房產集團董事長孫慶餘推行的「先誠實再成交」服務理念，李佳樺豎起大拇指說。面對新夥伴加入，她都會請他們將房仲舊觀念去除，「我們是新一代的房仲，不該只用話術對待客戶，現在很多客戶比房仲還了解產品資訊，他們只想知道眼前這位房仲經紀人是否值得信任，誠實銷售才能贏得消費者的心，跟之後的口碑推薦。」

李佳樺和夥伴化身「社區專家」，除了替客戶圓滿成家之外，也持續參與地方公益活動回饋在地。(圖/永慶房產集團提供)

2021六店創下近2.7億 提供優渥福利、與夥伴共享成長

讓李佳樺驕傲的是，經營有巢氏房屋四年多來，她也不斷用實際行動落實：「社區大小事，交給有巢氏！」常常帶著團隊夥伴參與社區大樓聯誼、耶誕活動，甚至舉辦小小店長體驗營，拉近鄰里關係，成為全方位的社區專家，李佳樺笑說「有社區媽媽因此加入，成為房仲經紀人，與公司一起打拼。」

此外，在青埔做出口碑、成績亮眼，也吸引其他房仲同業的認同、進而加入。李佳樺舉例，青埔的兩位店長就是來自住商不動產的超業，過去的公司存在著不透明的制度，有時真正優秀的人卻不一定是上台拿走獎盃的人。

但在永慶加盟體系不一樣，制度、規範透明公開，獲得加盟店的認同、願意遵守，這兩位店長也大讚，永慶不動產果真是第一品牌，個人業績要擠進全國前20名，都必須突破5、6千萬元才有機會，這激發了他們的鬥志、找回初衷，認為只有在第一品牌永慶不動產拿下冠軍，才是台灣第一！

近幾年，李佳樺除了在青埔陸續展店，也帶頭到林口開拓市場！即便2021年遭遇新冠疫情三級警戒，依舊拚出好成績，2021年旗下6間店累積業績直逼2.7億元，委託件數衝破2000件，等於每天收到5個客戶的委託，驚人績效震撼在地房仲業，李佳樺感性地說，「只要相信品牌、相信總部，一起共好成長，就能賺到錢！」

除了高績效之外，李佳樺也大方提供優渥福利，學習總部政策「降低工時、彈性工作、週休二日」，鼓勵夥伴珍惜與家人相處的時光，讓大家在快樂工作之餘，也能享受精彩人生，她也期許「希望打造一個環境，讓喜愛房仲工作的人能有挑戰機會，不再因為對房仲工作的刻板印象，失去改變人生的機會，而這也是我加盟永慶的初衷。」