9旬翁擅闖民宅還說要打工？原來是忘了回家的路

台中南區1名90歲有失智情形的林姓老翁日前早上趁著家人未注意時離家，還走進鄰近民宅，一會說要上廁所，一會又說要找工作，經屋主報警，這才發現林翁家人發現他逕自離家已遍尋5個小時一無所獲，早在半小時前報警求助。

60歲的林姓男子日前上午10時30分許到台中市政府警察局第三分局勤工派出所報案，他向警方表示，今晨起床時，發現90歲高齡且有失智情形的父親不在家，全家動員尋找5個小時未果，最後仍是前來報警請求協助。員警獲報後立即兵分多路，於其住家周邊擴大範圍搜尋。約莫半小時後，傳來南區忠明南路的民宅裡發現迷失老人的消息，人就在附近的林員立即前往查看，果然就是讓家屬找得好著急的林姓老翁。

據民宅屋主表示，當天早上7點多老翁就已坐在門前，見到民宅鐵門拉起就起身往旁邊停車場的方向離開，當時他們也沒有想太多，而一旁的施工人員也表示，稍早見這名老翁躺在隔壁停車場中央，沒多久又見他搖搖晃晃的走向民宅，自行開門進入，原本穿在腳上的藍白拖也不見。

屋主發現有陌生人進入家中，上前詢問時，林姓老翁坐在地上向屋主表示想要上廁所，後來又稱自己要去工作找不到路，對於其前後矛盾的說詞起疑，屋主才趕緊通報警方。

員警陪伴老翁等待家屬時，發現他的臉部及腳上都有擦傷，穿出門的藍白拖也不翼而飛，想起施工人員曾見他躺在停車場地上，懷疑其可能因為走路不穩，在停車場跌了一跤，才會不小心受傷。接獲通知趕來的兒子看了也好心疼，對於自己一時疏忽讓父親單獨出門，才會不小心受傷感到很自責，離去前也不忘帶著父親，向被打擾的屋主及協助的員警致謝。