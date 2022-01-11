台南市大內區公所11日辦理「春節溫馨過好年」弱勢送餐及義剪活動。（台南市大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市大內區公所每年歲末年終送暖活動11日展開，除了結合行善團等團體贈送弱勢戶年菜，備受好評的義剪活動，有50多位長輩到里民活動中心接受服務，大家讚不絕口，還要預約明年的服務。

大內區公所11日辦理「春節溫馨過好年」活動，結合大內區行善團、大台南大內婦女會、祥和志工小隊及社區發展協會等團體，辦理弱勢送餐及義剪，台南市議員尤榮智、陳秋宏及吳通龍議員服務處代表也到場向長輩噓寒問暖。

大內區區公所表示，今年由行善團團長林宗輝及團員提供20份美味年菜、仲富工程行李仲義提供20盒餐盒予需要關懷的長者，並由婦女會理事長楊素月接洽金旗髮廊、可麗美髮沙龍及美芬美髮工作室之專業理髮師為長者及居民整理頭髮及儀容，以新年新氣象來迎春。

公所表示，大內婦女會舉辦義剪活動已經多年，去年與公所合作擴大舉行，大受長輩好評，今年邀請更多理髮師義剪，於頭社、石子瀨兩社區舉行，公所更貼心載送行動不便的長輩至活動中心剪髮，並安排理髮師到不便出門的個案家為個案理髮，接受理髮服務的居民都對如此貼心的服務讚不絕口。

區長李義隆表示，本活動自去年度開始辦理，結合在地團體的力量，大家本著服務鄉里的心共同出錢出力，彼此盡心盡力使活動圓滿完成，在居民結構老化的大內區，這樣的活動更具獨特意義，透過實地的慰訪及參與，讓大內這個大家庭彼此之間的關係更加緊密。