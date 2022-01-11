推動證券市場持股更透明，金管會11日宣布，將修正證交法，將大量持股申報及公告門檻由現行10％降到5％，將多出3266位股東要被公告，及持股每變動1％亦要公告；同時證券相關事業內控不佳或財業務疏失，最高罰鍰也將由480萬元拉高到600萬元。

由於二項條文的修正要先預告，再送行政院與立法院修法，證期局副局長蔡麗玲表示，希望爭取2022年底完成修正，公告門檻降低因為有一年緩衝，所以最快2023年底上路。

這次修正證交法兩大重點，一是大量持股申報及公告的門檻由現行10％調降到5％，公布後一年施行。

金管會強調，證交法43之1條的立法意旨是使公司股權重大異動資訊，能即時且充分公開，讓投資人及主管機關能知悉公司股權大量變動的由來與趨向，進而瞭解公司經營權及股價可能產生的變化，同時參考美國、日本等多數國家都以5％為大量持股申報門檻，台灣也自2020年第一季起，上市櫃公司財報已要求揭露持股逾5％的股東資訊，評估影響並不大。

據證期局統計，2021年10％以上持股申報件數是557件，2020是565件，即超過10％就申報，之後變動1％都要申報，未來降到5％，公告筆數會增加，現行是用紙本申報，且要在重訊公告，之後會有配套措施，即可用電子申報及公告

蔡麗玲表示，2020年12月底，上市櫃與興櫃公司，持股5％以上但低於10％的股東，共有3266人次，持有1390家公司的股票，等於平均一家公司多出2位申報人數，影響性可接受，且據了解這些股東應不會因為要被申報，就降低持股，在財報揭露時並沒有此現象。因此決定調降公告門檻，未來在公司治理上會更有效，且對投資人來說會更透明。

二是提高證券商、證券服務業及證券相關機構的罰鍰上限，由現行480萬拉高到600萬元，即券商等未完善建立或未確實執行內控制度、違反有關財業務或管理規定，對自身或客戶恐導致重大損失或影響市場秩序及公平性，所以要拉高罰鍰，以強化證券業的遵法性、更審慎，適用對象即包括券商、證金公司、證券輔助人、證券商公會、證交所、櫃買中心都受此影響。

蔡麗玲表示，之前投信投顧法也已拉高罰鍰，從300萬元拉高到1500萬元，就是維持各業最高罰鍰是最低罰鍰的25倍，券商最低罰鍰是24萬元，最高是600萬元，投信顧則是最低60萬元，最高1500萬元。

這項修正條文將預告60天，若沒有很多意見，金管會後續會送行政院審查，再送立法院修法，希望爭取今年底完成修法。