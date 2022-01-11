王勝偉去年季後自請放在60人名單外，最後情定富邦悍將，改披藍衫延續選手生涯，他透露關鍵點就在去年台灣大賽28人名單出來時，「有更明確的想法，也比較篤定自己要走的方向。」

王勝偉自2008年披上黃衫展開職業生涯後，14個球季都效力兄弟隊，期間奪下9座金手套，生涯戰功彪炳，但近兩年他出賽空間受到壓縮，2個球季共只在一軍出賽21場，為了尋求更多出賽機會，季後向球團提出將他擺在60人名單之外。

王勝偉透露，在出賽數銳減時就有動過這樣的想法，最後下定決心的關鍵點就在總冠軍賽名單出爐後，不過他也坦言，做出決定十分煎熬，「決定當然很煎熬，畢竟待了14年的球隊，也是職業生涯的開始，真的不是短時間能給自己一個答案，對球迷、球團、自己的棒球路都有很多考慮。」

今天與陽耀勳、洪聖欽等新同學一同來到球隊訓練，王勝偉從黃衫改披藍袍，大學時就讀台灣體院時球隊也是富邦集團贊助，「沒想過生涯會繼續穿上富邦，讓我滿意外也很感謝，感謝富邦讓我延續生涯。」至於選手身分能延續到何時，王勝偉不設限，只盼有更好的表現。

對於來富邦後的角色定位，王勝偉說：「丘總（丘昌榮）是規畫二、游，希望我可以多練幾個位置，沒有絕對，他希望我可以扮演安定學弟、經驗分享的角色。」

同樣來到富邦獲得再次機會的陽耀勳則透露，當初得知被戰力外時，心情曾糟到睡不著，也沒辦法好好訓練，到後來接到丘昌榮的電話心情才好轉，「很高興富邦跟丘總給機會，今天第一天來球場感覺又重生了，這是自己喜歡的工作，接下來會更努力。」