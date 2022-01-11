寵愛女人平台導入數位科技與人工智慧視覺辨識履歷系統，該計畫也取得經濟部中小企業SBIR海選第一階段結案通過。（馮惠宜攝）

曾經是醫院護理師的陳滙敏，12年前離職回家做專職家庭主婦，2014年在臉書上建立寵愛女人二手精品分享社團，2017年升級寵愛女人平台並採實名制以及年費制，近兩年因疫情拉升電商市場，如今寵愛女人平台擁有25萬社群團員，一年交易額能達到台幣2億7千萬元，不但讓許多女性、精品業者順利賣出二手包，其中不少女性是單親媽媽、家庭主婦。

寵愛女人平台創辦人陳滙敏，12年前離職也開始將蒐藏的精品包包投入二手銷售中，漸漸地從小規模社團銷售模式，慢慢成為一個小型交易社群。2014年在臉書上建立寵愛女人二手精品分享社團。讓買家與賣家自行在虛擬的平台上交易，而交易的根基就是信任。

陳滙敏說，因為每個精品包價格都相當昂貴，而她發現團內仿冒品及詐騙案件相當令人困擾為解決網路詐騙。因此2017年建置寵愛女人平台時，她開始建立實名制（賣家需提供雙證件及存摺封面）當時賣家實名驗證制度在台灣尚未成熟，網路交易透過第三方代收付的概念未形成，且是第一個從臉書粉絲變現收取年費388元，其平台收費模式為年費388，提供買賣雙方交易，中間無任何抽傭。

起初寵愛女人平台被認為是詐騙集團，多數人都否認了這樣的商業模式，甚至被律師打槍也視為不可行的方式。但是他深信，對的事情終究要做，這樣的模式將會改變台灣二手精品流通的不透明及黑市現況，更能解決消費者在網路上被詐騙的痛點。

在寵愛女人平台數位轉型中，她也導入數位科技與人工智慧視覺辨識履歷系統，該計畫也取得經濟部中小企業SBIR海選第一階段結案通過，正在進行第二階段建置中，為此可減少買賣雙方糾紛，並為台灣的二手精品交易市場建置更信任的平台，陳滙敏希望創新商業模式打造台灣二手精品循環經濟生態系。