期交所董事長吳自心今(11)日表示，經濟學家對2022年展望預期都還不錯，也將面臨升息、縮表等等的挑戰，這1~2年台灣企業的表現亮麗，今年應該還是會有所表現，期盼今年現、期貨都會有更好的發展。

國內期貨市場110年交易量達3億9220萬2371口，日均量達160萬7387口，較109年3億4139萬3346口增加5080萬9025口，成長14.9%。

過去一年來台股表現優於其他亞洲市場，加上全球新冠肺炎疫情持續及國際政經情勢動盪，市場避險及交易需求熱度不減。除國內交易人參與程度隨市場熱絡程度持續增加，外資參與比重亦由109年的26.03%上升到31.46%，增加逾5個百分點。

110年台灣期貨市場四大主力商品分別為：台指選擇權、個股期貨、小型台指期貨及台股期貨。交易量的成長主要來自個股期貨及小型台指期貨。其中個股期貨(不含ETF期貨)交易量為7499萬4818口，較109年大幅成長190.26%；小型台指期貨交易量為7178萬9417口，較109年成長19.55%。

為便利小額交易人參與，滿足市場需求，期交所於110年加掛股票期貨小型契約及類股指數期貨小型契約。期交所自110年2月降低股票期貨小型契約掛牌門檻，110年度加掛10檔股票期貨小型契約，迄今已有19檔小型股票期貨掛牌交易，包括台積電、聯發科、聯詠及大立光等知名高價股標的，大幅增加交易人參與高價股的股票期貨交易機會。

夜盤交易推出以來，交易量日益成長，110年度日均量逾31萬口，占日盤同商品交易比重逾3成，顯示交易人積極參與期貨市場夜盤交易。為提供更多夜盤交易資訊予交易人，110年12月新增揭示夜盤三大法人交易資訊，交易人可查詢了解三大法人參與夜盤交易情形，對交易人夜盤交易資訊掌握及買賣決策參考有所助益。