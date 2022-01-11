歐股周二早盤彈高。投資人在通膨憂慮下對科技股連七天拋售後，周二重新擁抱科技股；此外HelloFresh和Delivery Hero的樂觀獲利報告，也提振市場情緒。
周二泛歐Stoxx 600指數早市升5.04點或1.04%，為484.04點，在基準指數連三跌後，出現止跌。華爾街股市隔夜尾盤的上揚，支撐了亞洲股市。
歐洲科技股升2.1%；此前一個交易日該板塊大跌3.6%，指數來到近三個月低點。
德國的DeliverHero漲6.6%；該公司宣布，由於新冠疫情又開始升溫，公司預計今年下半食品快遞業務將出現盈虧兩平。
HelloFresh飆升4.9%；該快餐供應商宣布高達2.5億歐元的股票回購計畫。
營建化工產品製造商西卡(Sika)漲3.7%。得益於連串收購活動和營建業從疫情泥沼中復甦，該公司公布去年創紀錄的銷售成績。
德意志銀行跌1.8%。美國金融投資公司Cerberus減持德意志銀行和德國商業銀行(Commerzbank)大量股票。
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