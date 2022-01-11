聯強(2347)去年第四季合併營收持續突破千億元大關，來到1245億元，並創下單季歷史新高紀錄，較前年同期大增25%，也較去年第三季成長23%。聯強表示，去年第四季雖然供貨狀況未見明顯舒緩，但聯強因推動營運管理服務平台(MSP)，讓上下游資訊即時、通透，成功爭取到供應商最大的貨源支持，有效滿足大型專案與傳統旺季的強勁需求，帶動聯強營收持續創高。

看好後疫情時代資訊產品成為剛性需求的趨勢不變；各國政府在防疫的同時，也力求不影響經濟活動，再加上供貨可望逐漸順暢，聯強預期今年第一季將可延續去年的業務動能。

觀察去年第四季業績表現，聯強四大類業務中，資訊家用與資訊商用業務在第四季同步創下單季歷史新高。其中資訊家用業務首破單季500億元，來到582億元，較第三季大增近51%，年增也達40%。資訊商用業務則是連四季創新高，第四季首破300億元大關，來到325億元，年增幅度為15%。通訊業務因新機上市帶動換機需求，成長14%。IC元件業務則受惠於製造端為因應終端強勁需求而積極趕工生產，營收維持在高檔水準，年增12%。

從區域角度，聯強各地區表現在去年第四季也都紛紛創下新高紀錄。其中，紐澳與印尼同創單季歷史新高，紐澳年增10%，季增達42%；印尼大幅年增62%，季增也達33%。大陸達到同期新高與單季歷史次高，較前年同期成長41%，也較第三季大增58%。

聯強初估2021年全年營收首破4千億元大關，達4094億元，年成長22%。2021年前三季的稅前淨利與稅後淨利分別為193.4億元與142.2億元，皆創歷史新高紀錄，並大幅成長161%、150%，每股盈餘達8.53元。