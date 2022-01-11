鬥遊在線代理的線上遊戲《Dekaron獵魔出擊》將於1月16日正式開服，今（11）日帶來最新版本情報，公開全新職業「獵魔師」、深海地圖「艾瑪勒」與史詩級「倫多烏防具」等，讓玩家提前一探究竟。官方表示，本週日即將推出多項全新內容，讓玩家可以體驗更加完整的《Dekaron獵魔出擊》，營運團隊也會全力以赴，在每週更新中加速跟上韓版進度。

史詩級新防具「倫多烏」重磅現世

特裏艾斯特大陸最高等級（200級）的史詩級裝備「倫多烏」重磅現世，由殷卡勒教團秘密研製的全新防具，蘊含波濤的支配者倫多烏之氣息的驚世傑作。「倫多烏防具」本該通過運輸船送往香格里拉，但天有不測風雲，途中與「地獄海洛爾德」一番激戰後，散落於「艾瑪勒」全域。勇士們趕緊前往「艾瑪勒」，收集史詩級「倫多烏防具」，增添戰力。

史詩級新防具「倫多烏」重磅現世

全新200級地圖「艾瑪勒」 潛能升級再突破

全新深海野外地圖「波濤支配者的領地：艾瑪勒」即將開放，凡等級達200級玩家都可以前往探索，因卡隆陰謀受到污染的「艾瑪勒」，不僅有200～230級的怪物四處出沒，還充滿著濃厚的腐敗氣息，玩家需使用「米勒的祝福」才能抵禦污染的侵襲。該地圖無法使用坐騎，且隨處可遇強大怪物，需要玩家們更加敏銳的判斷力及戰鬥力，而在此區域還有機會獲得史詩級防具「倫多烏」，邀請勇士們一起加入全新的冒險！

全新200級地圖「艾瑪勒」上線

「時已降至，聖光出擊」 第13個職業「獵魔師」登場

獵魔師生活在遠離俗世的桃源之中，擁有與生俱來的魔攻學天賦，並謹記著月之神「修恩」的神諭，為預言中的滅世之戰苦練技能。而某天在克雷斯波深淵處，偶然獲得卡隆碎片，使他們研究出了武器「雙槍」及「火炮」，閃電屬性的「雙槍」能增加攻擊次數，帶給敵人多次傷害；火焰屬性的「火炮」則可擴大攻擊範圍，造成敵人更高的猛擊傷害。