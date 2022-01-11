繼2020年通過美國FCC認證後，電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）再傳捷報，11日宣布由其研發的5G 企業級毫米波（mmWave）小型基地台（型號SCE5151C-B257）通過NCC認證，此為台廠首台通過國家通訊傳播委員會（NCC）「行動通信基地臺射頻設備」認證的小型基地台。

世界行動通訊大會（GSMA）預估，2020-2034年5G毫米波頻譜釋出可望為全球GDP挹注5650億美元的營收。中磊電子技術長林斌表示，中磊投注大量研發資源，累積逾10年之小型基地台研發及佈署經驗，致力為下世代網路服務發展創新、高效能解決方案，順利成為小型基地台世界領導廠，迄今中磊在全球小型基地台的累計出貨已逾數百萬套，繼取得美國FCC 認證，成功打進國際市場後，如今又跟進拿下 NCC 認證，可望回防台灣，為台灣電信服務業 在5G升級上貢獻心力。

中磊指出，5G企業級毫米波小型基地台具大頻寬、靈活的波束賦形（Beamforming）功能及低延遲等優勢，大幅優化室內5G訊號覆蓋、擴增資料傳輸容量，於高密度環境實現低延遲及無縫行動通訊之效能，有利於推動工業4.0、AR/VR、雲端遊戲等產業的發展。

中磊5G企業級毫米波小型基地台採用28GHz毫米波頻段之5G技術，透過4個載波單元（Component Carrier），每個載波單元最大頻寬達100MHz，下行傳輸速率每秒可達千兆位元以上，上行速率亦可達到百兆位元以上，充分優化資料傳輸效能，達到頻譜使用率最佳化；再加上低於15毫秒的超低延遲，非常適合企業專網的升級使用。

中磊mmWave小型基地台隨插即用（Plug and Play），安裝方式簡易快速，採壁掛或吸頂式安裝。網路運營商可使用既有之4G設備建構5G基礎建設，提供高速效能，不僅大幅節省成本，未來更可平順移轉至獨立式5G網路。