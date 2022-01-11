勞動部表示，為保障國民就業機會平等，《就業服務法》明定禁止年齡就業歧視，此外，《中高齡者及高齡者就業促進法》已自2020年12月4日施行。該法訂有「年齡歧視禁止專章」，禁止雇主因年齡因素歧視求職或受僱之中高齡者及高齡者，以保障中高齡者與高齡者就業權益。

勞動部指出，「就業年齡歧視」係指求職人或受僱者因為年齡因素，在招聘過程或僱用上受到不公平或不同的差別待遇。就業年齡歧視可能出現在招募廣告、進用分發、考績陞遷、教育訓練、薪資給付或解僱等事項上，給予差別待遇。

勞動部強調，現行實務上，少數雇主仍有年齡就業歧視之情事，為建構友善就業環境，呼籲雇主應用人唯才，不以年齡為限制。勞動部每年皆會與各地方勞工行政主管機關共同辦理研習會，邀請事業單位派員參加，強化雇主禁止就業年齡歧視之觀念，以避免觸法。

勞動部進一步表示，求職人或受僱者如有遭受年齡就業歧視，可逕向工作所在地勞工行政主管機關直轄市、縣(市)政府勞工局(處)或社會局（處）提出申訴。雇主違反規定者，處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並公布其名稱、姓名。